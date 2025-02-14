Протоиерей Лоргус посоветовал верующим заранее подготовиться к посту

Масленичная неделя в 2025 году начнется в понедельник, 24 февраля, и завершится в воскресенье, 2 марта. Церковь называет этот период Сырной седмицей, предшествующей Великому посту. В течение этой недели запрещено употреблять мясные блюда, зато разрешается и рекомендуется включать в рацион сыры и молочку, сообщило ОТР .

Протоиерей Андрей Лоргус посоветовал верующим, планирующим соблюдать пост, заблаговременно подготовить себя к отказу от мяса и провести в холодильнике ревизию. Также стоит составить перечень продуктов, необходимых для приготовления традиционных масленичных угощений, чтобы ничего не упустить.

Кроме того, важно перед праздником навести порядок в доме: убрать пыль и мусор, разложить вещи по местам. Раньше хозяйки особенно заботливо относились к сковородам — они должны были блестеть, чтобы блины получались красивыми и не подгорали.