Протоиерей Ильяшенко назвал отсутствие венчика на лбу усопшего причиной для отказа от поцелуя

Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко рассказал « Абзацу », что отсутствие венчика на лбу покойного может стать причиной для отказа от прощания с поцелуем.

По словам священника, бумажная лента, которую надевают на лоб усопшему во время процедуры, необходима, чтобы защитить родственников от возможного заражения, если причиной смерти стала инфекция.

«Венчик предохраняет от возможной передачи [возбудителя вируса], поэтому без него целовать не рекомендуется», — пояснил протоиерей.

Он также отметил, что врачи советуют хоронить человека в закрытом гробу, если болезнь опасна для здоровья живых.