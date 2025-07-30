Протоиерей Ильяшенко назвал отсутствие венчика на лбу усопшего причиной для отказа от поцелуя
Настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего Скорбященского монастыря протоиерей Александр Ильяшенко рассказал «Абзацу», что отсутствие венчика на лбу покойного может стать причиной для отказа от прощания с поцелуем.
По словам священника, бумажная лента, которую надевают на лоб усопшему во время процедуры, необходима, чтобы защитить родственников от возможного заражения, если причиной смерти стала инфекция.
«Венчик предохраняет от возможной передачи [возбудителя вируса], поэтому без него целовать не рекомендуется», — пояснил протоиерей.
Он также отметил, что врачи советуют хоронить человека в закрытом гробу, если болезнь опасна для здоровья живых.