Российские журналисты выполняют важную миссию — противостоят дезинформации, которую враги страны используют как оружие. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в поздравлении с Днем российской печати.

«На российских журналистов возложена еще одна важнейшая миссия — противостоять той лавине лжи и дезинформации, которую враги России используют как информационное оружие против ее народа. Даже в условиях беспрецедентного медийного давления со стороны Запада российским СМИ удается доносить правду об актуальных и исторических событиях не только до отечественной, но и до мировой общественности», — заявила дипломат.

В поздравительном обращении она отметила, что сейчас сотрудники СМИ выполняют одну из самых опасных работ, так как на некоторых из них, в частности, на военкоров, ведут «настоящую охоту преступный киевский режим», представители стран НАТО и ключевых международных структур.

День российской печати отмечают 13 января. В 1703 году вышел в свет первый номер учрежденной Петром I газеты «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах».

Ранее журналистов с профессиональным праздником поздравили активисты «Единой России».