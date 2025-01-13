Активисты «Единой России» в Воскресенске поздравили журналистов с Днем печати

Лучших представителей сферы поздравили и наградили активисты партии «Единая Россия». Праздник провели в рамках партийного проекта «Культура малой родины».

«Благодарю за ваш труд, профессионализм и преданность профессии. От всей души желаю вдохновения, новых достижений, интересных проектов, успешных интервью и эксклюзивных материалов», — сказал руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Напомним, что День российской печати ежегодно отмечается 13 января. В этот день в 1703 году по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости». К этой дате традиционно приурочиваются церемонии награждения выдающихся представителей отрасли.