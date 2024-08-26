«Просвещение» снизило цены на учебники по истории

«Просвещение»: стоимость учебников по истории снизилась на 20%

Фото: Freepik

Цены на государственные учебники по Истории России и Всемирной истории для 10-11-х классов снизили на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по предмету. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе издательства «Просвещение».

«Благодаря принятым мерам, удалось сдержать цены на учебники в 2023 году, несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг и рост цен на бумагу, картон и краски», — отметили в сообщении.

После возбуждения уголовного дела из-за высоких цен на учебники по истории в «Просвещение» не поступало официальных документов из Федеральной антимонопольной службы.

При этом в издательстве отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с ФАС и готовы подтвердить обоснованность цен на учебную литературу.

В апреле ФАС также инициировала проверку по аналогичной причине. Тогда зафиксировали факты высоких цен на учебники по русскому языку, биологии и истории.

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