«Просвещение» снизило цены на учебники по истории
«Просвещение»: стоимость учебников по истории снизилась на 20%
Цены на государственные учебники по Истории России и Всемирной истории для 10-11-х классов снизили на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по предмету. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе издательства «Просвещение».
«Благодаря принятым мерам, удалось сдержать цены на учебники в 2023 году, несмотря на существенное удорожание полиграфических услуг и рост цен на бумагу, картон и краски», — отметили в сообщении.
После возбуждения уголовного дела из-за высоких цен на учебники по истории в «Просвещение» не поступало официальных документов из Федеральной антимонопольной службы.
При этом в издательстве отметили, что находятся в постоянном взаимодействии с ФАС и готовы подтвердить обоснованность цен на учебную литературу.
В апреле ФАС также инициировала проверку по аналогичной причине. Тогда зафиксировали факты высоких цен на учебники по русскому языку, биологии и истории.