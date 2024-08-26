Федеральная антимонопольная служба России завела второе дело против издательства «Просвещение». Причиной стали высокие цены на учебники по истории, сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что на рынке издания государственных школьных учебников по истории для 10–11-х классов занимают доминирующее положение.

Если регулятор подтвердит нарушение, то издательство оштрафуют в соответствии с законодательством об антимонопольной деятельности.

В апреле ФАС также начала проверку по аналогичной причине, когда служба зафиксировала факты высоких цен на учебники по русскому языку, биологии и истории. Это дело сейчас находится на рассмотрении.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявлял, что в новых учебниках по истории для высших учебных заведений включат разделы по специальной операции на Украине и событиям «Русской весны».