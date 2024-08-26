ФАС завела дело из-за взлета цен на учебники по истории

ФАС завела дело на «Просвещение» из-за цен на учебники

Фото: РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба России завела второе дело против издательства «Просвещение». Причиной стали высокие цены на учебники по истории, сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС отметили, что на рынке издания государственных школьных учебников по истории для 10–11-х классов занимают доминирующее положение.

Если регулятор подтвердит нарушение, то издательство оштрафуют в соответствии с законодательством об антимонопольной деятельности.

В апреле ФАС также начала проверку по аналогичной причине, когда служба зафиксировала факты высоких цен на учебники по русскому языку, биологии и истории. Это дело сейчас находится на рассмотрении.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ранее заявлял, что в новых учебниках по истории для высших учебных заведений включат разделы по специальной операции на Украине и событиям «Русской весны».

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте