«Просвещение» потребовало признать решение ФАС незаконным

Издательство «Просвещение» обратилось в суд с иском к ФАС

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление издательства «Просвещение» к Федеральной антимонопольной службе. Информацию об этом опубликовали в картотеке арбитражных дел .

Компания подала заявление «о признании решений и действий (бездействий) незаконными». Какие именно заявитель оспаривает факты ФАС, в картотеке не уточнили. Заявление к рассмотрению пока не приняли.

ФАС ранее обязала «Просвещение» передать в бюджет более двух миллиардов рублей, признав их незаконно полученным доходом. По мнению ведомства, издательство несправедливо завысило цены на учебники.

В службе уточнили, что «Просвещение» доминирует на рынках издания учебников по русскому языку, истории и биологии. Издательство не согласилось с решением ФАС и направило информацию по ценообразованию на учебные материалы, по которым нарушений законодательства не было.