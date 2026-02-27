«Просто обнаглели!» Миронов потребовал остановить взрывной рост цен на цветы к 8 Марта

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал от Федеральной антимонопольной службы предоставить информацию о мерах по сдерживанию цен на цветы к 8 Марта. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«Сезонное повышение сильно бьет по кошелькам граждан, потому что оно всегда превышает уровень и официальной, и неофициальной инфляции», — подчеркнул Миронов.

По его словам, в прошлом году цветы подорожали минимум вдвое: скромный букет стоил от 2,5 тысячи рублей, а некоторые продавали за 5-10 тысяч.

Политик считает, что рынок цветов превратился в монополию, количество экспортеров ограничено, а импортозамещение «шито белыми нитками».

«Пользуясь ажиотажным спросом, поставщики и продавцы цветов „снимают сливки“ и дважды в год зарабатывают баснословные суммы на букетах. Да многие просто обнаглели! Ничего святого у них нет, лишь бы карманы набить, и с этой вольницей пора заканчивать!» — заключил он.

Геосервис «2ГИС» ранее подсчитал, что средняя стоимость букета из семи красных роз достигла 2220 рублей.