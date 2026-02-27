Геосервис «2ГИС»: средня стоимость букета из семи красных роз составила 2220 рублей

Согласно исследованию геосервиса «2ГИС», которое есть в распоряжении «Москвы 24» , средняя стоимость стандартного букета из семи красных роз в крупнейших городах России в феврале 2026 года составила 2 220 рублей.

Аналитики выяснили, что наиболее доступные букеты можно найти в Уфе (1 771 рубль), Воронеже (1 814 рублей) и Екатеринбурге (1 863 рубля). Самые дорогие розы — в Перми (2 722 рубля), Санкт-Петербурге (2 660 рублей) и Казани (2 569 рублей). В Москве цена такого букета составляет 2 325 рублей, что немного выше среднего уровня по городам-миллионникам.

В столице работает более 4 300 мест, где можно купить цветы. Больше всего цветочных магазинов находится в Коммунарке (161), Мещанском (160) и Пресненском (145) районах. При этом 26% цветочных магазинов Москвы открыты круглосуточно, и больше всего их в районе Коммунарки (38 мест).

В основном они сосредоточены в центральных районах: в Пресненском (34), Дорогомиловском, Тверском, Мещанском — по 31. На Центральный административный округ приходится 19% всех круглосуточно открытых цветочных магазинов столицы.

Эксперты отметили, что самый большой рост запросов на цветы наблюдается перед Международным женским днем, Днем матери и Днем всех влюбленных. Перед 8 Марта интерес к цветам вырастает в среднем на 160%, а в сам день праздника — в девять раз относительно среднего по году.