«Проституточки». Тамара Семина шокировала заявлением об артистках

Жалующихся на харрасмент актрис следует считать «проституточками». Об этом заявила народная артистка России Тамара Семина, ее процитировал «Абзац» .

Тему харрасмента в российском шоу-бизнесе ранее подняла певица Татьяна Буланова. Артистка сочла, что за свои действия актрисы и другие представительницы творческих профессий получили желаемое и поэтому не имеют права жаловаться.

Эту точку зрения поддержала Тамара Семина. Подобные истории она охарактеризовала как проявление распущенности.

По словам Семиной, артистки стремятся выставить себя жертвами лишь ради того, чтобы привлечь внимание и продвинуться в профессии. Она подчеркнула, что многие из них добиваются карьеры через интимные связи, а затем жалуются на режиссеров и продюсеров.

Артистка отметила, что считает таких представительниц творческих профессий жутким отребьем.