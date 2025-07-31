«Прости нас, Круги». Похудевший на 50 кг пес Кругетс умер в Нижнем Новгороде

Пес Кругетс умер в ветеринарной клинике в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в приюте для животных «Сострадание НН» .

По словам волонтеров, животному стало плохо накануне, и врачи не смогли его спасти.

«Прости нас, Круги, что мы не смогли найти для тебя семью. Будем помнить и любить тебя всегда», — написали они.

Собаку нашли в октябре 2023 года на улице Нижнего Новгорода с ожирением в тяжелой форме: тогда пес весил 100 килограммов и не мог даже ходить. За год его привели в идеальные физические кондиции, он похудел вдвое, однако новых хозяев питомцу найти так и не удалось.

Прошлой осенью умер кот Крошик из Перми, которого нашли с весом 17 килограммов.