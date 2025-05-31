Прошедших реабилитацию в Петербурге тюленят выпустили в залив

В Петербурге четырех тюленят выпустили в Финский залив после реабилитации

В Финский залив после реабилитации в Санкт-Петербурге выпустили четырех серых тюленят. Об этом сообщил ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» .

Всего выпустили четыре ластоногих: одна самка и три самца. Акватория Финского залива — их естественная среда обитания.

Все тюленята в апреле поступили на реабилитацию с недостаточной массой тела и критическим истощением для выживания в дикой природе. За полтора месяца реабилитации и интенсивного ухода каждый набрал необходимый вес — около 35-40 килограммов.

Также выпустили тюленя Стирсуддена, обнаруженного на мысе Стирсудден. Он продемонстрировал отличные результаты реабилитации и стал самым крупным среди тюленей, выпущенных в этот раз, отметили в водоканале.

Ранее провалившихся в канализацию утят спасли на Минском шоссе в Московской области. Один из сотрудников Госавтоинспекции спустился в люк ливневки, собрал птенцов и вернул взволнованной маме-утке.