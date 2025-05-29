Провалившихся в канализацию утят спасли на Минском шоссе в Подмосковье

Подмосковные полицейские спасли утят, которые провалились в ливневку на Минском шоссе. Во время патрулирования они заметили, как птицы переходили дорогу и один за другим падали в водосток.

Старшие лейтенанты полиции Вадим Потапов и Денис Горбачев из Госавтоинспекции Власихи без промедления начали спасательную операцию и вытащили птенцов.

«Один из инспекторов спустился в люк ливневки и, аккуратно собрав птенцов, вернул их взволнованной маме-утке. Я искренне благодарю сотрудников полиции за их оперативные и профессиональные действия. Этот случай — прекрасный пример того, как неравнодушие и бережное отношение к животным могут спасти жизнь», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Этот случай напомнил, как важно бережно относиться к дикой природе, особенно весной, когда вокруг водоемов появляется много уток с потомством. Маленькие утята только начинают познавать мир, и в это время особенно уязвимы. Министерство экологии Московской области призывает всех жителей заботиться о природе, особенно в сезон, когда животные и птицы растят свое потомство.