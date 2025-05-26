Покинувшие Россию люди совершили ошибку в своих расчетах и столкнулись с трудностями. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда президент США Дональд Трамп <…> говорит [украинскому коллеге Владимиру] Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и три дня. <…> Они же уехали не по любви, а по расчету», — сказала медиаменеджер.

Симоньян отметила, что сейчас забавно наблюдать за ужасом сбежавших за границу россиян, которые уже не смогут вернуться на родину.

Также она процитировала стихотворение Михаила Исаковского «Летят перелетные птицы». По словам редактора RT, «нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее».

Сбежавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова хотела завоевать симпатии украинцев за счет антироссийских высказываний. Однако в июле МИД Украины запретил ей участвовать в Венецианском фестивале.