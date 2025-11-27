Прощание с Всеволодом Шиловским пройдет в его театре-студии 30 ноября

Панихида по народному артисту РСФСР Всеволоду Шиловскому состоится в московском театре-студии его имени 30 ноября. Об этом ТАСС сообщили в культурном учреждении.

Актер умер 26 ноября на 88-м году жизни. Причиной смерти Шиловского стал рак.

«Прощание с Всеволодом Николаевичем, скорее всего, пройдет 30 ноября в его театре», — отметил собеседник агентства.

Позже помощница Шиловского Юлия подтвердила эту информацию. Траурная церемония состоится по адресу: улица Петровка, 17.

О смерти актера стало известно утром 26 ноября. Онкологическое заболевание у Шиловского обнаружили весной 2025 года. Несмотря на тяжелый недуг, актер продолжал выступать на сцене.