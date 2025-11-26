Причиной смерти Шиловского назвали рак

Народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер из-за онкологического заболевания. Об этом ТАСС сообщили в его театре-студии.

Коллеги актера рассказали, что у Шиловского обнаружили рак весной этого года.

«Причина смерти Всеволода Николаевича — онкология, врачи ее обнаружили в апреле», — уточнили в театре.

Сотрудник театра добавил, что Шиловский продолжал выступать на сцене, несмотря на тяжелое заболевание.

Актер умер на 88-м году жизни. Дата и время прощания с ним пока неизвестны.

Шиловский закончил Школу-студию МХАТ, был руководителем актерской мастерской во ВГИКе, а в 2017 году основал собственную театр-студию. Он исполнил роли в «Судьбе», «Следствие ведут ЗнаТоКи. Любой ценой», «Валентине», «Влюблен по собственному желанию», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Дело чести» и других проектах.