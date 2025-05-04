Прощание с театральной актрисой Ириной Костровой началось в Москве

Церемония прощания с заслуженной артисткой России и солисткой «Москонцерта» Ириной Костровой началось около полудня в здании «Москонцерт-холла». Об этом сообщили «РИА Новости».
Ирина Кострова скончалась 1 мая на 103-м году жизни. Актриса была ветераном Великой Отечественной войны. За свою долгую творческую карьеру Кострова служила в Театре Марии Кнебель, «Ленкоме» под руководством Марка Захарова и Театре на Таганке.
Ранее на 78-м году жизни скончался народный артист России, Татарстана и Башкирии, актер и певец Фидан Гафаров. Его удостоили почетных званий народного артиста РСФСР, народного артиста Башкирской АССР и Республики Татарстан.
Куба заявила о возможности открытия прямых рейсов с Россией
Уголовное дело о применении насилия к сотрудникам ДПС в Лотошине направили в суд
Глава Раменского округа проверил состояние двора на Крымской улице
Сотрудники МЧС устранят последствия непогоды еще в 6 округах Подмосковья
Подмосковным ветеранам напомнили о бесплатном такси
Именную табличку установили на доме ветерана Риммы Дорофеевой в Орехово-Зуеве
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте