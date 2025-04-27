Умер народный артист России, Башкирии и Татарстана Фидан Гафаров

Народный артист России, Татарстана и Башкирии актер и певец Фидан Гафаров скончался на 78-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Фидан Сафич в нашей жизни был всегда. Сегодня для меня лично и всей республики огромная потеря. Ушел Фидан Сафич. Великий человек», — написал он.

Фидан Гафаров родился в деревне Новоуртаево Дюртюлинского района Башкирской АССР 12 октября 1947 года. В 1966 году окончил Уфимское училище искусств, стал актером Башкирского академического театра драмы имени М. Гафури.

Гафаров сыграл роль Алтындуги в кинофильме «Всадник на золотом коне», снятом киностудией «Мосфильм» в 1980 году. Его удостоили почетных званий народного артиста РСФСР, народного артиста Башкирской АССР и Республики Татарстан.