Прощание с режиссером Борисом Юханановым пройдет 7 августа

Прощание с художественным руководителем «Элекротеатра Станиславский» Борисом Юханановым пройдет в театре 7 августа в 10:00. Об этом сообщила пресс-служа культурного учреждения.

«Погребение состоится на Троекуровском кладбище, 29 квартал», — добавили в театре.

О смерти Юхананова стало известно накануне. Его не стало в возрасте 67 лет. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность из-за обострения хронической патологии. В июне режиссера госпитализировали с нарушением сердечного ритам.

Юхананов родился 30 сентября 1957 года в Москве, в 1986-м окончил режиссерский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он является основателем движения новой процессуальности, философско-эстетической теории и методологии в области искусств.