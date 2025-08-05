Умер худрук «Электротеатра Станиславский» Юхананов

Художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом ТАСС заявил ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский.

Причину смерти режиссера он не озвучил.

Юхананов поставил множество спектаклей, фильмов и различных артпрроектов. Самыми известными из них стали «Октавия. Трепанация», «Пиноккио», «Галилео. Опера для скрипки и ученого» и «Синяя птица».

Юхананов был известен не только как худрук «Электротеатра Станиславский»режиссер, но и как теоретик театра, видео, кино и телевидения; художник, писатель, поэт, педагог. Он также входил в тройку победителей категории «Театр» в голосовании за героев десятилетия, организованного Colta.ru, а также в список ключевых театральных режиссеров по версии журнала Elle.

Ранее на 72-м году жизни скончался звукорежиссер и член Союза кинематографистов России Петр Пивоваров. Он помог создать такие фильмы как «Иду к тебе, Арктика», «Шел солдат…», «Дело об украденной скрипке», «Улоф Пальме. Почему?» и другие.