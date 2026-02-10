Прощание с Генрихом Падвой пройдет в Москве 12 февраля

Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой состоится 12 февраля в Москве. Дату озвучили в его телеграм-канале .

«Прощание <...> состоится 12 февраля 2026 года в 12 часов», — указали в публикации.

Мероприятие пройдет в траурном зале в доме № 25 по улице Маршала Тимошенко.

О смерти адвоката на 95-м году жизни стало известно 10 февраля. С 2022-го Падва состоял в адвокатской палате Москвы. Среди его клиентов были актер Владислав Галкин, бывший министр обороны Анатолий Сердюков и многие другие. Причиной смерти правозащитника стал инсульт, сообщала «Известиям» его супруга Оксана Мамонтова.

В 1989-м Падва получил должность вице-президента Союза адвокатов СССР.

Падва в 1988 году внес в Конституционный суд жалобу, после которой в России ввели мораторий на смертную казнь.