Умер заслуженный юрист России Генрих Падва

Советский и российский юрист Генрих Падва умер на 95-м году жизни. Об этом заявил в телеграм-канале его коллега Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931 — 09.02.2026», — написал он.

Падва родился 20 февраля 1931 года в Москве. В 1953 году получил диплом в Московском юридическом институте, а позже, в 1961-м, заочно отучился на историческом факультете Калининского педагогического института.

Свою карьеру начал в Калининской области. В 1953–1971 годах трудился в Калининской областной коллегии адвокатов. Также шесть месяцев проходил стажировку во Ржеве, потом полтора года работал единственным юристом в районном центре Погорелое Городище. Еще был адвокатом в Калинине.и Торжке.

С 1971 года состоял в Московской городской коллегии адвокатов, с 1985-го вошел в ее президиум и возглавил НИИ адвокатуры при Московских коллегиях. В 1989-м получил должность вице-президента Союза адвокатов СССР, с 2002 года — адвокат Адвокатской палаты Москвы.