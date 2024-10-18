Экс-глава пресс-службы ФМС России Полторанин назвал Ромодановского способным и добропорядочным человеком
Бывший руководитель пресс-службы ФМС России Константин Полторанин в беседе с RT назвал Константина Ромодановского способным, добропорядочным и честным человеком.
Ранее СМИ сообщили о смерти экс-директора Федеральной миграционной службы Константина Ромодановского. Он был главой ФМС с 2005 по 2016 год.
Полторанин выразил слова соболезнования родным и близким Ромодановского. В разговоре с журналистами он отметил, что благодарен ему за совместный период работы.
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