Прощайте, корги? Какие 67 пород собак могут исчезнуть уже скоро

Представители британской парламентской группы по защите животных разработали систему оценки здоровья породистых собак. В теории, это может привести к исчезновению 67 популярных пород, узнала редакция 360.ru.

Новая программа включает специальный чек-лист из 10 ключевых пунктов. По замыслу авторов, к дальнейшему размножению следует допускать только тех особей, которые наберут минимум восемь баллов.

Рекомендации нацелены на борьбу с экстремальными внешними признаками. В список проблемных черт попали чересчур плоские морды, слишком короткие лапы и глубокие складки на коже. Подобные особенности экстерьера часто вызывают у животных хромоту, нехватку кислорода и патологии позвоночника.

Селекция ради декоративной внешности превратила жизнь многих питомцев в череду болезней. К примеру, череп некоторых Кавалер-кинг-чарльз-спаниелей слишком мал для их собственного мозга, поэтому у собак постоянно болит голова.

Таксы и корги из-за длинной спины рискуют заработать полный паралич, а миниатюрные чихуахуа и шпицы массово страдают от пороков сердца и неврологических расстройств. В список также попали мопсы, французские бульдоги, несколько подвидов спаниелей и вельшкорги.

Вокруг инициативы уже разгорелся скандал. Представители организации PETA заявили, что введенные критерии фактически поставят под отмену 67 популярных пород. Однако разработчики методики назвали такие слова дезинформацией.

Запрещать конкретные породы законодатели не предлагали. Парламентарии хотят лишь сделать животных более здоровыми, то есть постепенно проводить процедуру обратной селекции.

Ранее кинолог Уражевский назвал неподходящие для квартиры породы собак.