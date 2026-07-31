Кинолог Уражевский назвал неподходящие для квартиры породы собак

Кинолог Владимир Уражевский посоветовал не заводить в квартире крупных, ездовых и пастушьих собак. Таким животным требуется больше пространства и активности, сообщает «Абзац» .

Уражевский объяснил, что условия содержания должны соответствовать особенностям породы. Среднеазиатской овчарке в квартире будет тесно, а сибирским хаски необходимы длительные прогулки и возможность преодолевать большие расстояния.

Эксперт отметил, что самоеды, аляскинские маламуты и хаски активны, имеют густую шерсть и могут страдать от жары в помещении. Кавказских и среднеазиатских овчарок он рекомендовал содержать только в частных домах: их сложно мыть, а поездки в лифте с соседями могут вызывать у животных дискомфорт.

Доберманам и ротвейлерам также предпочтительнее жить в частном доме, хотя зимой им нужно находиться в помещении. Уражевский пояснил, что этим активным собакам необходимы долгие прогулки, профессиональная дрессировка и собственная территория.