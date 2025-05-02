Просадка в миллиарды кубов. Россия отпускает по «Турецкому потоку» Европе все меньше газа

Транспортировка российского газа в Европу через Турцию сократилась в апреле

Поставки российского газа в Европу через газопровод «Турецкий поток» сократились на 7,9% по сравнению с мартом. К такому выводу пришли аналитики РИА «Новости» , работавшие с открытыми данными Европейской сети операторов газотранспортных систем.

Согласно этой информации, среднесуточный объем транспортировки через пункт «Странджа 2 — Малкочлар» на границе Турции и Болгарии составил 41,7 миллиона кубометров.

В марте тот же показатель находился на уровне 45,29 миллиона кубометров в сутки. За весь апрель по маршруту было поставлено около 1,25 миллиарда кубометров, тогда как в марте — 1,4 миллиарда.

Несмотря на снижение в месячном выражении, год к году экспорт вырос сразу на 2%. Предположительно, это связано с более низкой базой прошлого года и постепенным восстановлением поставок по отдельным направлениям.

Глава отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин называл «Турецкий поток» жизненно важным для Европы. В апреле 2025 года специалист допускал, что его остановка приведет к новому кризису.