Проржавевший Citroen Пригожина нашли у гостиницы в Петербурге

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин бросил свой фургон Citroen Jumper во дворе отеля «Дворец Трезини» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил сайт 47news .

Журналисты издания нашли автомобиль в глубине двора. Кузов фургона покрыт скотчем, два года назад его опечатали оперативники ФСБ.

Именно из этого фургона правоохранители достали коробки с деньгами. В общей сложности в автомобиле находилось несколько миллиардов рублей.

По данным прессы, последним владельцем Citroen Jumper числится 48-летний житель Петербурга. Он рассказал, что автомобиль сняли с учета еще летом 2024 года не из-за продажи, а для длительного ремонта.

Мужчина назвался лишь номинальным хозяином фургона. Он уверил, что зарегистрировал его на себя по просьбе знакомых.

Ранее экс-глава пригожинской «фабрики троллей» получил 10 лет ИК строгого режима.