Пропавшего в Марий Эл мужчину нашли живым

Мужчину, пропавшего в Республике Марий Эл 31 июля, нашли живым. В поисках принимали участие более 100 человек, сообщила пресс-служба «ЛизаАлерт» региона.

«На четвертые сутки Биленко Иван Станиславович, пропавший 31 июля 2026 года в поселке Светлый Республики Марий Эл, найден живым», — отметили в сообщении.

Мужчина выехал из Чебоксар в Йошкар-Олу, но вышел из маршрутки раньше. Позже недалеко от остановки волонтеры нашли его вещи и документы. Штаб «ЛизаАлерт» начал работу через несколько часов.

На поиски вышли добровольцы, родные и близкие пропавшего. С 31 июля к поисковой операции привлекли 107 человек. Протяженность обследованных маршрутов составила 422 километра.