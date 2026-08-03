Мужчина пропал в Медведевском районе республики Марий Эл

В Медведевском районе республики Марий Эл пропал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального отряда «ЛизаАлерт».

«Пропавший вышел из маршрутки, следовавшей из Чебоксар в Йошкар-Олу и пропал. Позже недалеко от остановки были найдены его вещи и документы», — заявили в пресс-службе.

Заявка о пропаже поступила на горячую линию отряда вечером 31 июля. Штаб начал работу через несколько часов. В городе поисковые группы опрашивали возможных свидетелей и распространяли ориентировки. Параллельно начались поиски по местности.

С 31 июля к поиску привлекли 107 человек. Среди них добровольцы «ЛизаАлерт» из Марий Эл и Чувашии, родственники и друзья исчезнувшего и просто неравнодушные люди. Также приняли участие правоохранители. Протяженность обследованных маршрутов составила 422 километра.

Штаб продолжает работу. К вылету готовят экипаж вертолетного крыла отряда «ЛизаАлерт» ВПСО «Ангел».