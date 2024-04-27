Двух пропавших рыбаков нашли живыми на Камчатке | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 10:38 Двух пропавших рыбаков нашли живыми на Камчатке МЧС: поиски пропавших на Камчатке рыбаков завершены РИА «Новости»

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Двух рыбаков, которые с 25 апреля перестали выходить на связь, нашли живыми на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.

По данным спасательного ведомства, рыбаки вышли на лодке в море в Усть-Большерецком районе. С четверга они не выходили на связь. В итоге МЧС начало операцию по поиску пропавших в Охотском море.

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К операции привлекли экипаж вертолета Ми-8. В ходе поисков мужчин нашли живыми. В помощи спасателей они не нуждались, подытожили в ведомстве.

В середине апреля на озере Изменчивом на Сахалине откололась льдина с 20 рыбаками. К спасению людей подключились сотрудники МЧС. Они отправились к месту ЧП на автомобиле с плавсредством. Аналогичные меры пришлось принять спасателям в Челябинской области, где на льдине оказались 19 человек.