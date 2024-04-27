Двух пропавших рыбаков нашли живыми на Камчатке | 360°

27 апреля 2024, 10:38
Двух пропавших рыбаков нашли живыми на Камчатке
МЧС: поиски пропавших на Камчатке рыбаков завершены
Двух рыбаков, которые с 25 апреля перестали выходить на связь, нашли живыми на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МЧС.
По данным спасательного ведомства, рыбаки вышли на лодке в море в Усть-Большерецком районе. С четверга они не выходили на связь. В итоге МЧС начало операцию по поиску пропавших в Охотском море.
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К операции привлекли экипаж вертолета Ми-8. В ходе поисков мужчин нашли живыми. В помощи спасателей они не нуждались, подытожили в ведомстве.
В середине апреля на озере Изменчивом на Сахалине откололась льдина с 20 рыбаками. К спасению людей подключились сотрудники МЧС. Они отправились к месту ЧП на автомобиле с плавсредством. Аналогичные меры пришлось принять спасателям в Челябинской области, где на льдине оказались 19 человек.
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