Промышленность Петербурга создаст 50 тысяч рабочих мест за пять лет

Развитие промышленного сектора становится ключевым фактором для сохранения конкурентоспособности Санкт-Петербурга на международной арене. Особенно заметный рост наблюдается в отраслях электроники, транспортного и энергомашиностроения.

Город активно внедряет современные производственные процессы и стимулирует инвестиции. Сотрудничество с крупными предприятиями позволяет реализовывать уникальные проекты, направленные на создание качественной отечественной продукции.

Правительство Санкт-Петербурга утвердило программу промышленной политики до 2030 года. Согласно документу, в ближайшие пять лет планируется создать более 20 новых промышленных предприятий и более 50 тысяч новых рабочих мест. К 2030 году в городе будут функционировать 30 индустриальных и технопарков, а также две технологические долины.