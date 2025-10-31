Промышленное производство в Петербурге за полгода увеличилось на 12%

За первое полугодие 2025 года объемы отгруженной промышленной продукции в Санкт-Петербурге выросли на 12%. При этом динамика развития разных отраслей оказалась неравномерной. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков на Международной форуме-выставке «Российский промышленник-2025» заявил, что городские власти совместно с бизнес-сообществом планируют разработать новую промышленную стратегию до 2030 года, отметил сайт gazeta.spb.ru .

По словам вице-губернатора, определены ключевые драйверы роста, которые станут основой для дальнейшего развития города. Он также отметил, что после утверждения генерального плана Санкт-Петербурга площади территорий промышленного назначения увеличились на 700 гектаров.

Смольный работает над выполнением задач, поставленных президентом России, в рамках программы «десять приоритетов развития Санкт-Петербурга», утвержденной губернатором. Один из таких приоритетов — поддержка предпринимательства и промышленного сектора.

Город активно привлекает федеральное финансирование, включая средства на развитие особых экономических зон и автомобильной промышленности. В 2025 году в рамках программы реверс-инжиниринга компании получили около 1,5 миллиарда рублей.