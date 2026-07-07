В Санкт-Петербурге прошел масштабный забег «Белые ночи». В мероприятии традиционно приняла участие компания «Промомед», производящая препарат против ожирения «Тирзетта».

Марафон прошел 4 июля, он стартовал поздно вечером: дистанцию на 10 километров открыли в 20:00, а отрезок на 42 с лишним километров — в 22:00. Участниками забега стали порядка 35 тысяч человек — как жители, так и гости города. Спортсмены бежали от «Газпром Арены» на Крестовском острове до финиша на Дворцовой площади.

Участвовавший в мероприятии территориальный менеджер компании «Промомед» Вячеслав Григорьев рассказал, что «Белые ночи» — один из самых важных марафонов в стране. Он отметил, что считает важным разделить дистанцию вместе с другими любителями здорового образа жизни.

Менеджер по продукту «Тирзетта» компании «Промомед» Дарья Ревина объяснила, что команда «Промомед» бежала под девизом «Лето, спорт, минус жир».

«Сейчас ожирение — это не вопрос внешнего вида. Это хроническое заболевание, которое негативно влияет на здоровье, на качество жизни. Поэтому „Промомед“ выпускает препараты, которые помогают решить эту проблему и победить ожирение. Это „Тирзетта“ и „Велгия Эко“», — подчеркнула она.

Забег входит в Лигу марафонов БРИКС, объединяющую крупнейшие беговые старты России. Участники не только получают удовольствие от спорта и общения, но и наслаждаются вечерними видами Петербурга.