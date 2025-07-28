Прокуратура проконтролирует ситуацию со сбоем у «Аэрофлота» в Шереметьеве

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла под контроль ситуацию со сбоем информационных систем в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Связанная со сбоем в работе ПАО „Аэрофлот“ ситуация в аэропорту Шереметьево находится на контроле. Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на транспорте в связи со сбоем организовала надзорные мероприятия», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что на контроле в транспортной прокуратуре также находится вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок.

Авиакомпания «Аэрофлот» ранее предупредила о сбое в работе информационных систем, по этой причине вероятны перебои в работе остальных сервисов. Компании пришлось корректировать расписание по причине сбоя, пассажирам посоветовали отслеживать актуальную информацию о рейсах на онлайн-табло.