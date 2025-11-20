Прокуратура потребовала уволить мэра Владимира из-за утраты доверия

Прокуратура Владимирской области отправила депутатам Владимира представление о досрочном прекращении полномочий мэра Дмитрия Наумова в связи с утратой доверия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура проконтролировала соблюдение антикоррупционного законодательства. Во время проверки выяснилось, что Наумов в прошлом году подавал губернатору региона декларацию о своих доходах, расходах, собственности и финансовых обязательствах, а также аналогичные сведения на членов семьи.

«Анализ указанных данных показал, что Наумов умышленно в три раза (на сумму более девяти миллионов рублей) занизил стоимость приобретенного им в 2023 году недвижимого имущества, что позволило ему избежать предусмотренной законом процедуры контроля за расходами», — заявили в ведомстве.

Также градоначальник не сообщил Совету народных депутатов о конфликте интересов, который возник из-за назначения руководства в нескольких организациях, подведомственных администрации города.

