Прокуратура опротестовала указ Балицкого об отставке главы областного избиркома

Прокуратура Запорожской области опротестовала решение губернатора Евгения Балицкого об отстранении от должности главы избирательной комиссии Галины Катющенко. Об этом сообщил источник издания «Ведомости» .

«Член избирательной комиссии субъекта России, назначенный по предложению Центральной избирательной комиссии, может быть освобожден от указанных обязанностей до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного представления ЦИК России», — заявил он.

Собеседник журналистов объяснил, что причиной решения ведомства стало несоблюдение Балицким избирательного законодательства.

На прошлой неделе глава региона распорядился уволить председателя областного избиркома «в связи с утратой доверия». По его словам, чиновница не предоставила пояснений, откуда имеет миллионы рублей на своих счетах.

После этого председатель ЦИК Элла Памфилова направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить указ Балицкого об увольнении Катющенко. По ее словам, поступок губернатора продемонстрировал пренебрежение федеральным законодательством.