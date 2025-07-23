Прокуратура нашла нарушения в запрете электросамокатов в Благовещенске

Сотрудники прокуратуры Амурской области обнаружили нарушения в решении о запрете электросамокатов в Благовещенске. Об этом сообщило Amur.life .

По данным ведомства, объявленный запрет полного использования электросамокатов и других СИМ в городе нарушает право людей на свободу передвижения, которое предусмотрено Конституцией России.

Дело в том, что территории, на которых запрещено передвигаться на самокатах, не были определены администрацией Благовещенска, подчеркнули в прокуратуре.

Ранее заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе России Илья Зотов заявил, что представители власти Москвы и Санкт-Петербурга не планируют запрещать электросамокаты.