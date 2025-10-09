Прокуратура Москвы нашла нарушения в контактном зоопарке «Белый кенгуру»

В работе частного контактного зоопарка «Белый кенгуру» на Ярцевской улице в Москве обнаружили нарушения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ходе проверки Кунцевская межрайонная прокуратура выявила нарушения требований лицензионного, санитарно-эпидемиологического и законодательства об ответственном обращении с животными.

Проверка продолжается, по ее результатам ведомство примет меры реагирования. Мини-зоопарк «Белый кенгуру» находится на третьем этаже торгового центра «Кунцево-плаза».

Telegram-канал Baza сообщал, что в зоопарке живут черепахи, носухи, дикобразы, обезьяны, рептилии и кенгуру. Посетители жаловались на невыносимую вонь и антисанитарию в вольерах: многие из животных утопают в собственных экскрементах.

Ранее прокуратура Санкт-Петербурга изъяла змей рядом с зоопарком за их плохое содержание.