В Петербурге спасли змей, которых держали в плохих условиях

Прокуратура Петербурга изъяла змей рядом с зоопарком за их плохое содержание

Прокуратура Петербурга изъяла змей, которых платно демонстрировали в Александровском парке рядом с Ленинградским зоопарком. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка, проведенная совместно с сотрудниками полиции, зоопарка и специалистами Комитета по природопользованию, показала, что у организаторов не было разрешительных документов, а ветеринарные паспорта содержали неверные сведения о видах животных.

Кроме того, у всех змей обнаружили повреждения на чешуе, а необходимых укрытий для содержания у них не было. Рептилий передали на ответственное хранение в Ленинградский зоопарк.

Сейчас проверка продолжается. Решается вопрос о привлечении организаторов к административной ответственности за ненадлежащее содержание животных, а также об оценке их действий на предмет жестокого обращения.

Ранее в Государственной думе приняли закон, который ограничивает продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.