Проклова отреагировала на смерть Александра Митты

Заслуженная артистка России, советская и российская актриса театра и кино Елена Проклова принесла соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Александра Митты. Об этом она сообщила 360.ru.

«Мои соболезнования всем близким. Извините», — коротко сказала Проклова.

О смерти Митты в возрасте 92 лет ранее 14 июля сообщил его сын Евгений. Дата и место прощания с народным артистом пока неизвестны.

Митта вошел в историю отечественного кино как создатель первой в СССР ленты в жанре фильм-катастрофа «Экипаж». Снятая в 1979 году картина стала одним из лидеров проката за всю историю советского кинематографа.

Другие известные работы режиссера — «Граница: Таежный роман», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» «Сказка странствий», «Гори, гори, моя звезда».

Также Митта проявил себя на литературном поприще, выпустив книги «Добрый ослик», «Чудо-кровать», «Прилетели марсиане…», «Витя в тигровой шкуре» и другие.