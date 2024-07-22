Проявивших неуважение к гимну России родителей оштрафовали в Нальчике

Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых человек за неуважение к российскому гимну. Об этом сообщили на сайте судебной системы Кабардино-Балкарии.

«Мировой судья судебного участка № 1 Нальчикского судебного района привлек к административной ответственности восемь человек», — заявили в пресс-службе.

Размер назначенного штрафа составил три тысячи рублей. В ближайшее время рассмотрят еще одно дело.

Речь идет о появившемся в начале июля видео из школы № 33 в Нальчике. На кадрах из актового зала некоторые родители учеников во время гимна России не встали, а продолжили сидеть. Часть из них даже не обратили внимание на происходящее и пользовались телефонами во время исполнения гимна.

Ранее в РФ призвали школы вывешивать флаг России на фасаде здания или территории учреждения. Также с 1 сентября 2022 года в школах начали проводить еженедельную церемонию с поднятием российского триколора и исполнением государственного гимна.