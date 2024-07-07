В Нальчике матери выпускников отказались слушать гимн РФ

Родителей школьников оштрафуют в Нальчике за отказ слушать гимн России

Фото: РИА «Новости»

Родителей девятых классов в Нальчике ждет штраф за то, что они закрывали уши при исполнении гимна России. Это произошло на выпускном, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, во время исполнения государственного гимна в школе № 33 со своих мест не встали начальник отдела «РусГидро», супруга крупного застройщика в Кабардино-Балкарской Республике и многодетные матери.

После этого, на родителей выпускников составили протоколы за нарушение официального использования гимна России.

Ранее в России обязали образовательные учреждения вывешивать флаг страны на фасаде здания или на своей территории. Также с 1 сентября 2022 года в российских школах появилась еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна.

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