Производство мебели в России снизилось на 1,7% в первом полугодии 2026 года

За первые шесть месяцев 2026 года в России произвели 44,1 миллиона единиц мебели. Это на 1,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РИА Недвижимость сообщил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов.

По словам эксперта, в денежном выражении производство мебели практически достигло уровня прошлого года, увеличившись на 0,7%. Однако в натуральном выражении отмечается снижение. Главной причиной стало уменьшение внутреннего спроса из-за высоких ставок по кредитам.

Значительная часть покупок мебели связана с приобретением нового жилья и ремонтом, поэтому сокращение ипотечного кредитования и снижение активности на рынке недвижимости повлияли на мебельную промышленность. Кроме того, снизился корпоративный спрос на офисную мебель.

Несмотря на общий спад, сегмент бытовой мебели показал положительную динамику в денежном выражении благодаря росту цен. На него пришлось 76% всего производства отрасли. Офисный сегмент, напротив, оказался ниже уровня первой половины прошлого года в физическом выражении на 5,5%.

Коммерческий директор компании Mr.Doors Александр Гаврилин отметил рост спроса на мебель со стороны отелей, ресторанов и других объектов индустрии гостеприимства, а также в сегменте частных клиник премиального уровня.