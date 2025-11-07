Производитель танков Т-90 собрался сокращать сотрудников

E1.RU: «Уралвагонзавод» хочет уволить 10% сотрудников до весны 2026 года

Основной поставщик танков для ВС России и крупнейший производитель вагонов «Уралвагонзавод» намерен провести масштабное сокращение персонала. Об этом сообщил портал E1.RU .

По информации источника издания, к весне 2026 года предприятие хочет провести оптимизацию численности отделов, институтов, управлений, служб и центров на 10% от списочной.

Списки на увольнение рассмотрит специальная комиссия. Все лишившиеся работы сотрудника получат обязательную выплату до трех месячных заработных плат.

Во время сокращений УВЗ откажется от приема на работу новых сотрудников и в дальнейшем на намерен заполнять освободившиеся места.

«УВЗ проводит реструктуризацию, которая затрагивает оптимизацию административно-управленческих расходов», — сообщили в пресс-службе «Уралвагонзавода».

Основная военная продукция УВЗ — танки Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М.

Ранее стало известно, что с декабря «Уралвагонзавод» переведет часть сотрудников на четырехдневку.