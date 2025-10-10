«Уралвагонзавод» переведет часть сотрудников на четырехдневку
«Уралвагонзавод» с 15 декабря введет четырехдневную рабочую неделю, но не для всех сотрудников. Нововведение частично затронет только производство гражданской продукции, сообщило местное издание E1.RU.
Также о частичном переводе сотрудников «Уралвагонзавода» на четырехдневку сообщило aif.ru со ссылкой на приказ об установлении режима неполной рабочей недели.
Одна из причин, как пояснили авторы материалы, состоит в том, чтобы предотвратить массовое сокращение работников и сохранить высококвалифицированных специалистов и рабочих.
Режим неполной рабочей недели, согласно документу, устанавливается до отмены настоящего приказа, но на срок не более шести месяцев с начала ее введения.