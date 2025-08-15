Производитель «Ролтона» заявил о непричастности к финансированию ВСУ

Производящая лапшу быстрого приготовления «Ролтон» и BigBon российское ООО «Маревен Фуд Сэнтрал» не имеет отношения к финансированию ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявили в пресс-службе компании.

«„Маревен Фуд Сэнтрал“ категорически отвергает предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в рамках гражданского бизнеса и строго в соответствии с законодательством», — подчеркнули ее представители.

Производитель напомнил, что является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в регионе, обладает статусом системообразующего предприятия.

«В случае распространения недостоверной информации оставляем за собой право на защиту репутации. Мы открыты для проверок со стороны уполномоченных органов», — добавили в пресс-службе.

Telegram-канал Mash сообщал, что «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» намерен проверить Mareven Food Holdings Limited на факт финансирования ВСУ.

