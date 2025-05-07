Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области 9 мая

Погода в предстоящие праздничные выходные в Свердловской области ожидается прохладной и дождливой. Об этом сообщил сайт RT , ссылаясь на информацию Уральского гидрометцентра.

По данным синоптиков, днем 8 мая в южных районах температура поднимется до +10 градусов, а в северных — до +12 градусов. В пятницу, 9 мая, ночью местами пройдет слабый дождь.

Днем в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Алапаевске также возможен небольшой дождь, который к вечеру усилится и уйдет на юго-восток региона. Температура сохранится на уровне +10…+12 градусов. С 10 по 11 мая ожидаются умеренные дожди при такой же температуре.