Размер материнского капитала доведут до миллиона рублей за три года

Депутат Бессараб: маткапитал вырастет до 1 миллиона рублей за три года

Российские семьи через три года получат выплату в размере одного миллиона рублей за второго ребенка, если не оформляли материнский капитал на первенца. Об этом в интервью «Парламентской газете» заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она пояснила, что индексацию выплат за детей прописали в принятом законе о бюджете на 2025-й и прогнозный период 2026–2027 годов.

Бессараб добавила, что ближайшее увеличение суммы материнского капитал пройдет 1 февраля 2025 года. Выплата за первого ребенка вырастет до 677 тысяч рублей и 894 тысячи рублей за второго, если семья не получила деньги за первенца.

По ее прогнозам, число заявок для получения материнского капитала в следующем году вырастет до 1,4 миллиона.

«Материнский капитал будет расти и в последующие годы, что предусмотрено трехлетним бюджетом. Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет одного миллиона рублей», — добавила Бессараб.

Депутат отметила, что размер выплаты увеличивается в зависимости от реального размера инфляции.

Голосование по утверждению закона о федеральном бюджете на следующую трехлетку прошло в Госдуме в минувший четверг, 21 ноября. Доходы в 2025 году составят 40 296,1 миллиарда рублей, расходы — 41 469,5 миллиарда рублей, а дефицит — 1173,4 миллиарда рублей.