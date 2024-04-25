Матвиенко призвала ввести моду на двух-трех детей | 360°

25 апреля 2024, 09:49
Матвиенко призвала ввести моду на двух-трех детей
Матвиенко призвала принять дополнительные меры стимулирования рождаемости в РФ
В России необходимо ввести дополнительные меры стимулирования рождаемости, чтобы мотивировать семьи на рождение вторых и третьих детей. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА «Новости» призвала ввести моду на большую семью.
«Нужно всячески поднимать ценность семьи, ценность детей, ценность семей, у которых два-три и более ребенка. Это должно стать престижным, модным. И здесь надо всем вместе поработать», — сказала она.
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По мнению Валентины Матвиенко, важны создание ценностной мотивации и дополнительные меры стимулирования семей обзаводиться детьми. Совфед присоединился к разработке Стратегии демографической и семейной политики, в некоторых регионах правительство запустило пилотный проект по повышению рождаемости и проанализировало его эффективность.
Социальный фонд заявил о рекордном снижении рождаемости в России. Демограф Александр Синельников заявил, что новые меры правительства не повлияют на ситуацию так же сильно, как введение маткапитала в 2007 году.
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