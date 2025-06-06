Программу «Детская книжная карта» назвали основой создания домашних библиотек

Замглавы РГДБ Лебедева: «Детская книжная карта» — еще один путь к культуре

Предложенная президентом России Владимиром Путиным программа «Детская книжная карта» станет дополнительным путем к культуре для подрастающего поколения. Но для реализации проекта необходим комплексный подход, как со стороны экспертов, так и издательств. Об этом 360.ru заявила первый заместитель директора Российской государственной детской библиотеки (РГДБ) Анжела Лебедева.

Она напомнила, что по предложению президента России номинал «Детской книжной карты» составит три тысячи рублей, на которые родители детей от трех до шести лет смогут купить 10 произведений, которые выберу эксперты.

«Это замечательная идея. У многодетных семей могут появиться домашние библиотеки благодаря этой карте», — заявила Лебедева.

Замглавы РГДБ добавила, что ей очень понравилось предложение советника президента России Ирины Ямпольской назвать карту для покупки детских книг «Золотым ключиком».

«Для школьников и студентов уже есть Пушкинская карта для посещения музеев, а для детей от трех до шести лет — отличное название. Это еще одна возможность приучить подрастающее поколение к культуре с ранних лет», — подчеркнула Лебедева.

Она отметила, что выбрать только 10 книг из обилия детской литературы очень сложно. Поэтому к списку литературы нужно подойти очень гибко.

«Какие-то книги рекомендовать нужно обязательно, потому что классику никто не отменял, а часть нужно отдать на откуп родителям и самим детям», — добавила собеседница 360.ru.

Первый заместитель директора Российской государственной детской библиотеки отметила, что лучше всего создать не один, а несколько списков рекомендованных произведений, чтобы родители могли выбрать книжки, исходя из увлечения и вкусов ребенка.

С предложением о создании «Детской книжной карты» президент России Владимир Путин выступил на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. Глава государства подчеркнул, что проект запустят в 2026 году.